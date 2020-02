Compie oggi 43 anni l'ex difensore della Juventus Gianluca Zambrotta. Dopo aver dato i primi calci al pallone nella squadra locale, nel 1997 si trasferisce al Bari per poi passare nel 1999 alla Juventus. Inizia così una grande avventura, piena di successi e trionfi, finita nel 2006 causa Calciopoli. Zambrotta ha collezionato 297 presenze e 10 gol in bianconero, vincendo tre scudetti, due Supercoppa Italiana e il Mondiale del 2006 con la Nazionale italiana. Dopo la grande vittoria contro la Francia in finale, Zambrotta lascia la Juventus in Serie B, per approdare al Barcellona.