Sono otto anni che è la casa della Juventus e sono stati otto anni segnati dal successo. L'Allianz - ora, all'epoca ancora Juventus - Stadium ha smesso di essere un portafortuna, diventando definitivamente certezza. Come un top player, lo Stadium ha guidato le vittorie di Conte prima e Allegri poi: aspettando Sarri, è giusto ricordare come quella "prima" con il Notts County dell'8 agosto 2011 non andò poi così bene. 1 a 1 con gol amarcord di Luca Toni e pareggio di Huges. La cabala, nel caso, non ha influito per niente.