"Quella di oggi è una festa speciale per Daniele Rugani. Per tanti motivi.



Perché intanto è un compleanno di lavoro, di campionato, cosa di certo non usuale a luglio.



Poi, perché Daniele ha appena festeggiato, insieme ai suoi compagni, la vittoria dello Scudetto. Nono di fila per la Juve, quinto per lui, e non è poco.



E poi perché arriva in un anno particolare, che per Daniele significa tanto, significa un ritorno in campo dopo un periodo complicato, e non certo per motivi calcistici.



E allora, più forte del solito, giunga da parte di tutti noi l’augurio di trascorrere il più bel compleanno possibile. Magari coronato da una bella vittoria questa sera."



