Buon compleanno Adrien Rabiot, Il francese compie oggi 25 anni. Primo compleanno alla Juventus per lui, arrivato dal Psg a luglio: 24 presenze in bianconero tra campionato, Champions League e Coppa Italia. Un giocatore molto giovane, ma che ha già mostrato ampi margini di crescita. Un calciatore molto duttile e capace di ricoprire in campo diversi ruoli. Ecco perché, il tecnico della Juventus Maurizio Sarri, lo ritiene un pedina importante per il suo scacchiere e perché potrà essere determinante nella Juventus del futuro. il meglio deve ancora veneire. Buon compleanno Rabiot!