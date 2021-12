10 dicembre 1987: a Brest, in Francia, nasce. Figlio d'arte - nacque durante l'unica stagione europea del padre Jorge, ex difensore argentino - il Pipita esplode in patria nel River Plate, per poi trasferirsi in Europa: Real Madrid, Napoli e il discusso trasferimento alla. Con i bianconeri vince tre campionati e due Coppe Italia, segnando 66 gol in 149 partita: la prima, nel 2016, contro la Fiorentina; l'ultima, nel 2020, contro il Lione. Oggi gioca in MLS, USA, con l'Inter Miami.