La Juve celebra Andy Möller! Nato il 2 settembre del 1967, il giocatore approda alla Juve nell’estate del 1992 e rimane in bianconero per due stagioni dove colleziona. Protagonista assoluto insieme a Roberto Baggio e Dino Baggio della cavalcata che porta la Juve a conquistare l’ultimadella propria storia nella stagione 1992/93, il tedesco fa ritorno in Germania nel 1994 trasferendosi al Borussia Dortmund. Tanti auguri Andy!