Oggi Merih Demiral compie 23 anni. Questa è la sua seconda stagione alla Juve, con la quale ha già vinto un campionato e una Supercoppa Italiana, ma per la sua mentalità vincente sembra che sia bianconero da molti più anni. Classe 1998, nonostante la sua giovane età, partita dopo partita sta continuando a mettere in mostra le sue doti tecniche, fisiche e caratteriali.



Merih è un trascinatore, e l’ha dimostrato sin dal suo arrivo nel luglio 2019. In allenamento o in partita, il suo atteggiamento è sempre lo stesso: impegno, personalità e grinta l’hanno sempre contraddistinto e hanno fatto di lui un difensore...top.



Quest’anno sono già 21 le sue presenze stagionali tra tutte le competizioni, a dimostrazione del fatto che la sua abnegazione e la capacità di adattarsi a qualsiasi tipo di avversario sono aspetti fondamentali per il rendimento della squadra stessa. In campionato, con lui in campo, la Juve non ha mai perso.



In una annata così dispendiosa sotto l’aspetto fisico e mentale, il carattere di ferro di Merih è e sarà fondamentale per tutti noi fino alla fine della stagione.



Siamo sicuri che il nostro abbraccio gli arriverà più forte che mai!



Buon compleanno, DemiWall!



Così la Juve sul proprio sito ufficiale ha fatto gli auguri a Merih Demiral per il suo compleanno.