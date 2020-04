Buon compleanno a Blaise Matuidi! ​Il centrocampista francese, infatti, compie 33 anni. Non è stato un periodo semplice per Matuidi, questo, colpito anche lui da Coronavirus. Oggi può festeggiare però, sperando il prima possibile di tornare in campo con la maglia della sua Juventus. ​Qualità, quantità, passione. Matuidi è tutto questo, anzi molto di più. Il francese, con la sua esperienza, può diventare ora anche un uomo spogliatoio. Il francese con la Juventus ha conquistato due campionati, una coppa Italia e una Supercoppa italiana. Auguri Blaise Matuidi!