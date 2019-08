Come testimoniato dall'immagine Instagram postata dal fratello Claudio,L'allegra brigata che comprende anche i figli dei due, legatissimi, fratelli pone in risalto la felicità del giocatore arrivato ormai all'età matura ma, pronto, per altre mille battaglie con la casacca bianconera. Proprio una dinastia juventina quella dei Chiellini: oltre al capitano Giorgio, anche il fratello gemello Claudio, secondo festeggiato di giornata, fa parte della famiglia bianconera: è infatti il Team Coordinator della Juventus Under 23. Il destino ha legato indissolubilmente i due fratelli ai colori ed alle tradizioni di madama bianconera.