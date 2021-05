Non un giorno qualsiasi il 5 maggio per compiere gli anni, se sei stato un giocatore della Juventus. Oggi è il 36° compleanno di Emanuele Giaccherini, attualmente veterano del Chievo in Serie B ma che nelle stagioni 2011-12 e 2012-13 è stato uno dei protagonisti dei primi due scudetti della Juve di Conte. Un giocatore spesso sottovalutato, ma che l'attuale allenatore dell'Inter è riuscito a far rendere al massimo delle sue qualità. Memorabile la vittoria sul Catania all'ultimo minuto firmata proprio da un gol di Giaccherini.

Questi gli auguri del club bianconero per il suo compleanno: