Giornata speciale in casa Juve, il 28 febbraio è il compleanno della leggenda di bianconeri Dino Zoff. L'ex portiere della Juventus e della Nazionale italiana compie oggi 78 anni. Si parte da Dino Zoff, tra le grandi leggende della squadra bianconera, capace di collezionare 476 presenze in tutto, con 351 gol subiti e ben 230 partite senza subire gol. Per lui a Torino sei scudetti (1972/73, 1974/75, 1976/77, 1977/78, 1980/81 e 1981/82), due Coppa Italia (1978/79 e 1982/83), una Coppa Uefa (1976/77), oltre a una Coppa Italia e una Coppa Uefa da allenatore a inizio anni '90. Zoff fu enorme capitano anche in Nazionale, con 112 presenze e il titolo mondiale conquistato a Spagna 1982. Una leggenda indimenticabile, non solo per la Juventus ma per tutto il calcio.