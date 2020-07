Oltre a Gianluca Vialli, anche Paolo di Canio compie oggi gli anni: per questo suo 52° compleanno, la Juventus ha voluto fargli gli auguri su Twitter. Di Canio ha infatti vestito la maglia bianconera dal 1990 al 1993, mettendo a segno 7 reti tra Serie A e Coppa Italia. Avrebbe poi trovato la sua consacrazione nel calcio inglese, che continua a seguire oggi come opinionista di punta di Sky Sport. Ma non solo: in carriera è anche diventato un uomo simbolo della Lazio, attuale rivale della Juve in campionato.