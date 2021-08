Cresciuto calcisticamente nell’Ajax, dalle giovanili fino in prima squadra, è stato acquistato dalla Juventus due anni fa per la cifra monstre di 75 milioni di euro più 10,5 di bonus. A due anni di distanza, si può tranquillamente dire che il gigante olandese ha dimostrato ogni centesimo speso per il suo cartellino. Dopo un primo periodo di ambientamento, il classe ’99 si è eretto come perno della difesa, diventandone leader.