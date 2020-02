Auguri Cristiano! Ronaldo compie 35 anni oggi. Il 5 febbraio del 1985 è nato un fenomeno. Il calcio ha visto e sta ancora vedendo le gesta di un calciatore che ogni giorno vuole migliorarsi. Un giocatore che in nemmeno due anni di Juventus, ha raggiunto quota 50 gol. In Serie A ha segnato un gol ogni 88 minuti, per non parlare della Champions League dove è il vero e proprio trascinatore dei bianconeri. Nell'ultima partita, CR7, ha raggiunto anche il record di gol consecutivi di David Trezeguet. Lui però non è sazio ed è proprio questo il segreto di Cristiano Ronaldo.



Ronaldo è tornato a stupire tutti con la maglia della Juventus, sopratutto con il rendimento nelle ultime partite. A 35 anni, quando la maggior parte dei calciatori si ritirano, lui sembra aver ancora più forza, ancora più fame. Adesso, però, arriva la parte della stagione più importante. Quella dove Cristiano Ronaldo dovrà guidare la Juventus verso il trofeo più ambito. In attesa delle notti magiche, la Juventus si gode il suo fenomeno sperando che continui ancora a sorprendere tutto il mondo.