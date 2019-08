E' il compleanno di Cesare #Prandelli. Tanti auguri!

Con un tweet pubblicato sul proprio canale ufficiale. Nato ad Orzinuovi il 19 agosto del 1956, l’ex centrocampista ha trascorso in bianconero ben 6 stagioni. Il suo arrivo dall’Atalanta nel 1979 è coinciso con l’epopea juventina targata Trapattoni-Boniperti con la Juve che si imponeva in Italia ed in Europa grazie a calciatori del calibro di Gaetano Scirea, Marco Tardelli e Michel Platini. Con la maglia della Juve Prandelli ha collezionato 141 presenze siglando due goal e vincendo 3 Scudetti, 1 Coppa Italia, 1 Coppa dei Campioni, 1 Coppa delle Coppe ed una 1 Supercoppa Europea.