Come quasi sempre capita a chi compie gli anni durante la stagione, anche quello di Rabiot sarà un compleanno passato a lavorare sul campo.Oggi, lunedì 3 aprile, Adrien spegne 28 candeline, ma siamo sicuri che il regalo più grande lo aspetterà al triplice fischio del Derby d'Italia che si giocherà martedì 4 all'Allianz Stadium e sarà valevole per l'andata della semifinale di Coppa Italia.Una cosa è certa, però: sarà un compleanno dal sapore dolce per il centrocampista francese. La sua stagione è stata semplicemente fantastica fino a questo momento. Rabiot ha giocato 33 partite quest'anno, tra tutte le competizioni, segnando 9 reti e diventando per distacco il centrocampista bianconero più prolifico.Gol, sì, ma anche tanta corsa e soprattutto tanto carattere. Adrien, infatti, è diventato con il passare dei mesi un vero e proprio trascinatore, oltre a essere un elemento fondamentale all'interno della rosa bianconera.E noi, nel giorno del suo ventottesimo compleanno, gli facciamo sentire tutto il nostro affetto.Bon anniversaire, Cavallo Pazzo!