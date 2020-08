Giornata di compleanni oggi per quanto riguarda grandi ex giocatori della Juventus. Compie 64 anni Sergio Brio, nato a Lecce il 19 agosto 1956. Tra il 1978 e il 1990, ha all'attivo oltre 370 presenze in bianconero. Con la maglia della Juve ha vinto 4 scudetti, 3 Coppe Italia (con tanto di gol contro il Palermo nella finale del 1979) e tutte le competizioni internazionali a disposizione. A fine carriera divenne vice-allenatore, assistendo Trapattoni a inizio anni Novanta. Oggi fa il commentatore in radio per la Rai.