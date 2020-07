Ha girato molte piazze e si è fatto amare da tifosi di diverse squadre. Parliamo di un bomber come Christian Vieri, che oggi compie 47 anni. Curiosamente, il suo nome ci riporta indirettamente alla sfida di ieri sera, dato che Bobo arrivò alla Juve dall'Atalanta nel 1996. Giocò una sola stagione in bianconero, segnando 8 gol in campionato (tra cui una doppietta nel 6-1 rifilato al Milan a San Siro), 1 in Coppa Italia, 4 in Champions League e 1 in Supercoppa Europea.



La Juventus gli ha appena fatto gli auguri su Twitter.