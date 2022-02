Compie 28 anni, al suo quinto compleanno da giocatore della Juventus. Ecco gli auguri del club bianconero, pubblicati sul sito ufficiale:"Spegne le candeline oggi Federico Bernardeschi. Per la precisione, 28. Un compleanno che arriva proprio mentre Fede sta procedendo nel suo recupero dall'infortunio, che lo ha tenuto lontano dai campi per qualche giorno. Aspettiamo dunque il suo rientro per vederlo di nuovo in campo, impegnato a continuare una stagione in cui sta dimostrando tutto il suo valore, tecnico e umano. Classe, intelligenza, spessore, stile: oppure, semplicemente, qualità. Buon compleanno, campione!"