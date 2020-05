Compie oggi 38 anni Andrea Barzagli. Nato a Fiesole l’8 maggio del 1981, comincia a dare calci al pallone nella Cattolica Virtus e poi nella Rondinella, con cui esordisce nei Dilettanti. La svolta nel 2001, con il passaggio all’Ascoli (in prestito dal Piacenza) e la promozione in Serie B. Gli anni successivi lo vedranno al Chievo e quindi al Palermo. ​Con i rosanero di Guidolin arriverà la consacrazione, insieme ad una convocazione in Nazionale che gli permette di alzare la Coppa del Mondo al cielo di Berlino. ​Nel gennaio del 2011 arriva alla Juventus, per poco più di mezzo milione di euro. In otto anni scriverà la storia del club bianconero con otto scudetti consecutivi e cinque Coppa Italia. Ora dopo il ritiro dal campo è membro dello staff Juventus. Insomma, come molti anche lui ha i colori bianconeri stampati addosso.