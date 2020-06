è una delle giocatrici chiave della Juventus Women, il volto dell'attacco fin dal primo giorno della storia femminile a Torino. Qualcuno l'ha anche definita il Cristiano Ronaldo della Juventus Women. Un paragone di lusso per una giocatrice incredibile. A lungo fuori in questa stagione per infortunio, è rientrata segnando anche contro l'Inter, prima che il calcio e il mondo si fermassero. Nel caso del calcio femminile definitivamente.