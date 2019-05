Compie oggi 31 anni Angelo Ogbonna, ex difensore della Juventus, oggi al West Ham. Ogbonna è stato il secondo giocatore che in pochi anni è passato dal vestire la maglia bianconera a quella degli Hammers. Il suo trasferimento a titolo definitivo in Inghilterra nel 2015 è stato seguito da quello di Zaza nella successiva estate anche se l'attaccante lucano ha abbandonato l'avventura oltre manica dopo pochi mesi passati in prestito al West Ham. In bianconero Ogbonna ha giocato 55 partite e vinto due campionati, una Supercoppa italiana e una Coppa Italia.