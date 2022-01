1









DAL SITO UFFICIALE DELLA JUVENTUS



È uno dei momenti più emozionanti da vivere all’Allianz Stadium: quello delle sciarpe, dell’inno, quando migliaia di persone diventano una voce unica.



Insieme.



Una parola che, in questo 2021 che si sta concludendo, ha assunto significati sempre nuovi, e sempre emozionanti. Partiamo proprio dal nostro inno, che siamo ritornati a cantare nella nostra casa. C’è una frase che ha tanti significati, se la si legge alla luce di questo presente, così mutevole e complicato:



«Ogni pagina nuova, sai, sarà ancora la storia di tutti noi».



Ed è proprio quel “tutti noi” il centro di quello che vediamo guardandoci indietro e che ci auguriamo per il nuovo anno.



Dodici mesi fa avevamo uno stadio deserto, in cui una palla calciata in tribuna faceva un rumore sordo, eppure fortissimo, amplificato dagli spalti vuoti.



Gradualmente, siamo tornati, anche se non ancora a pieno regime, a vivere la nostra casa, a cantare il nostro inno, a palpitare di emozioni, a maledire quella palla che non vuole entrare, ad applaudire una grande giocata, a esultare per un gol. Solo insieme si raggiungono i grandi risultati.



Lo racconta un 2021, che, come abbiamo già detto, non è stato affatto una passeggiata: il campo racconta di campionati non semplici, di rincorse, ma anche di trofei conquistati. Sono due le coppe alzate al cielo quest’anno: la Coppa Italia, punto d’arrivo di un percorso che ha condotto fino al successo di Reggio Emilia contro l’Atalanta, e la Supercoppa, conquistata nello stesso teatro dopo aver avuto la meglio sul Napoli. Due vittorie rese possibili dalla voglia costante di lottare uno accanto all’altro. E le soddisfazioni sono arrivate anche dai tanti progetti in cui la Juventus crede.



Qualche esempio?



Insieme, le Juventus Women stanno continuando a scrivere pagine incredibili di storia, ed è una storia che, proprio da poche settimane, ha un nuovo palcoscenico: l’Europa.



I ragazzi dell’Under 19 hanno vinto entusiasmando il loro girone di Youth League, e si apprestano a vivere un’avventura mozzafiato.



L’Under 23 sta continuando, anno dopo anno, il suo percorso di crescita.



Insieme, ogni giorno, sono tornati a giocare, ridere, entusiasmarsi, tutti i nostri ragazzi, che dalle Academy al Settore Giovanile giocano a calcio inseguendo un sogno chiamato Juventus.



E allora entriamo nel 2022 con un grande bagaglio di progetti, idee, voglia di vincere, sogni. Obiettivi. E ci entriamo con una certezza: ci sarà solo un modo di affrontare i mesi che ci aspettano e le sfide che abbiamo davanti a noi.



L’unico che conosciamo: insieme.



Buon inizio anno, bianconeri.