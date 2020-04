Se in Francia è il calcio è stato fermato e in Italia c’è confusione e incertezza, in Germania è stata tracciata la linea: la Bundesliga vuole ripartite. Le squadre si stanno allenando quasi da un mese, e il ministero del lavoro ha dato l’ok al protocollo medico varato per la ripresa delle attività. L’ultimo step è rappresentato dal via libera del governo: oggi si terrà l’importante incontro tra Angela Merkel e i presidenti regionali, in cui si parlerà del ritorno della Bundesliga. Stando a quanto si legge su La Gazzetta dello Sport, i ministri dello Sport hanno fatto sapere che non si aspettano una decisione finale e prevedono un altro rinvio di una settimana.