Con un piattone destro all'angolino,decide la gara traed Hertha Berlino. Senza Haaland e con Sancho in giornata negativa (due gol sbagliati), ci ha pensato l'ex centrocampista della Juventus a tenere la squadra di Favre ancora in corsa per la vittoria della Bundesliga. -7 dal Bayern, impresa difficilissima ma non impossibile. Emre Can tiene ancora accesa una piccola speranza, grazie al secondo gol con la maglia del Dortmund dopo quello al debutto contro il Bayer Leverkusen a febbraio.