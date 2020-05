Due gol all'Union Berlino e un'esultanza molto speciale. Marcus Thuram, figlio di Lilian, ha voluto omaggiare George Floyd, ucciso da un poliziotto a Minneapolis, inginocchiandosi per esultare alle reti che hanno permesso al M'Gladbasch di battere l'Union. Un momento molto significativo, visto quanto si è scatenato negli Stati Uniti di conseguenza all'episodio legato a Floyd. Città con il coprifuoco, edifici in fiamme e disordine sociale sono all'ordine del giorno e Thuram ha voluto manifestare la sua vicinanza.



