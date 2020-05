Il calcio tedesco riparte. Non c'è ancora l'ufficialità, ma secondo l'anticipazione del ​Süddeutsche Zeitung è arrivato l'ok da parte del Governo, la Bundesliga e la Bundesliga 2 (la serie b tedesca) torneranno in campo a metà maggio. La cancelliera Angela Merkel durante il vertice con i Länder ha detto sì, sarà ora la Federcalcio tedesca a dover decidere la data precisa​.



PIANO - Alla ripresa del campionato i giocatori verranno testati con maggiore frequenza con l'obiettivo di di scoprire e isolare gli eventuali positivi prima che possano contagiare compagni e avversari. La quarantena, come ha dimostrato il caso dell'Aue Erzgebirge, non deve necessariamente durare 15 giorni.



DATE - Secondo la Bild, il via sarebbe previsto per il 15 maggio. I club, inoltre, sarebbero già stati informati: cinture allacciate, la Bundes è pronta a ripartire!