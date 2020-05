Ci siamo. Torna il calcio è c'è la Bundesliga. La prima giornata è in realtà la 26°: si riparte con il Bayern Monaco primo in classifica a +4 sul Borussia Dortmund e +5 sul Lipsia. Dietro ecco Borussia Moenchengladbach e Bayer Leverkusen a contendersi un posto in Champions, mentre Schalke, Wolfsburg, Friburgo, Hoffenheim e Colonia cercano l'Europa League. In coda, Paderborn e Werder Brema sembrano già condannate, mentre il Dusseldorf dovrà lottare con Magonza, Augusta, Hertha Berlino e Eintracht.



IL PROGRAMMA - Alle 15.30 è il turno del Lipsia delle meraviglie costruito da Ralf Rangnick: Werner e compagni ospitano il Friburgo e sperano di approfittare di un passo falso del Borussia Dortmund, impegnato in contemporanea nel derby della Ruhr con lo Schalke (QUI la diretta). L'Hertha Berlino di Kris Piatek (che parte in panchina) è di scena sul campo dell'Hoffenheim, mentre l'Augusta ospita il Wolfsburg. Chiude il programma delle 15.30 la sfida tra Dusseldorf e Paderborn. Alle 18.30, invece, è il turno dell'Eintracht Francoforte di André Silva: alla Commerzbank-Arena arriva il Gladbach.