E' di Erling Haaland il primo gol in Bundesliga nell'era coronavirus. L'attaccante norvegese ha sbloccato il big match contro lo Schalke 04. L'attaccante, vicino alla Juve a gennaio e obiettivo dei bianconeri già dalla prossima finestra di mercato, ha insaccato alla mezzora il primo gol della giornata, il primo gol dell'era coronavirus. Segui qui tutta la giornata di Bundesliga in diretta. Il calcio è finalmente tornato, la speranza è che presto torneremo a vederlo anche in Serie A.