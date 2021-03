Occhi puntati sulla Bundesliga quest'oggi. Tra le fila dello Stoccarda, infatti, - che oggi alle 15.30 è impegnato nella super sfida contro il Bayern Monaco campione in carica e capolista del campionato tedesco - scenderà in campo il giovane mediano, classe 2002, di proprietà della Juventus ​Naouirou Ahamada, al suo esordio nell'undici titolare. Il francese in questa stagione, fino ad oggi, ha collezionato due presenze per un totale di 91 minuti in campo. Con la squadra B - impegnata nella quarta serie tedesca - invece ha disputato 6 match per un totale di 489 minuti.