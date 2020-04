L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa il punto sulla Bundesliga, decisa a ripartite dal 9 maggio o dal 16. Recentemente alcuni media hanno riportato il protocollo stilato dalla Lega per la ripartenza. Negli stadi, rigorosamente a porte chiuse, ci dovranno essere al massimo 300 persone, in panchina posti separati, bottiglie personali e distanze obbligatorie. Scarpe e vestiti devono essere lavati dal giocatore. Prima di ogni allenamento, verrà misurata la temperatura: se un soggetto risulterà positivo, verrà immediatamente isolato e le persone entrate in contatto verranno subito sottoposte a test. Nel documento ci sono anche le regole di comportamento da osservare negli hotel: squadra isolata, solo il personale può servire il cibo a tavola o entrare nelle camere, la cui temperatura dovrà essere di 21 gradi e 50/60 % di umidità. Oggi sarà una giornata cruciale per le sorti del campionato tedesco, quando alle 11 ci sarà una videoconferenza in cui la Dfl (che raggruppa le squadre tra prima e seconda divisione) esporrà il protocollo al governo e agli organi competenti sulla salute.