Oliver Kahn, direttore sportivo del Bayern Monaco, commenta l'idea dei playoff in Bundesliga: "Pensare a nuovi format, come i playoff per la Bundesliga, mi entusiasma. Un format con semifinali e finali porterebbe grande entusiasmo tra i tifosi. Dopotutto le cose cambieranno anche in Champions League dal 2024 e ci aspettiamo molto da questa riforma. Quindi ha senso valutare quest'idea. Al Bayern siamo sempre aperti a nuove idee".