La Bundesliga riparte e per farlo ha dovuto riorganizzare il suo calendario. L'annuncio, arrivato in settimana, ha ufficializzato la data per la ripresa - 16 maggio, il prossimo sabato - ed ora è stato promulgato anche il calendario ufficiale. Per il post-coronavirus, quindi, si prospettano nove giornate che si disputeranno in 43 giorni. Partenza, quindi, per il 16/05 e fine del campionato prevista per il 27 giugno. Le partite delle ultime due giornate si giocheranno nelle fascia oraria delle 15.30.