Sono molte le conseguenze del Coronavirus, anche nel calcio. In Germania ci sono alcune squadre di Bundesliga e Bundesliga 2 in difficoltà. Ecco, infatti, che il Borussia Dortmund, Bayern Monaco, RB Lipsia e Bayer Leverkusen hanno annunciato che verseranno, insieme, venti milioni di euro per aiutare i club di Bundesliga e Bundesliga 2. Questo per provare a dare una mano agli altri club che rischiano il fallimento, o comunque, alcuni danni finanziari, a causa dello stop dei campionati e della pandemia causata dal Coronavirus. Un gesto di solidarietà fondamentale in questo periodo.