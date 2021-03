Dopo la vittoria contro l'Irlanda del Nord, l'Italia di Roberto Mancini torna in campo nella seconda gara di qualificazione al Mondiale 2022 in Qatar per sfidare la Bulgaria. Occhio puntato come sempre sugli juventini:Anche con l'aiuto dei giocatori bianconeri, l'obiettivo della Nazionale è quello di mantenere il primo posto nel girone C che per ora è da dividere con la Svizzera vincente per 3-1 proprio con la Bulgaria al debutto nel cammino verso il Qatar.: Iliev; D. Dimov, Antov, Bozhikov; Cicinho, Chochev, Kostadinov, Vitanov, Tsvetanov; Delev, Galabinov.: G. Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Barella, Sensi, Verratti; Chiesa, Belotti, Insigne.​