Seconda vittoria consecutiva per l'Italia di Roberto Mancini nel cammino verso il Mondiale 2022 in Qatar. Gli Azzurri vincono 2-0 in casa della Bulgaria grazie alle reti di Belotti su rigore e al primo centro azzurri di Manuel Locatelli. L'obiettivo della Juventus realizza una rete importantissima per il cammino azzurro, spostando ancor più su di sé i riflettori del mercato. In campo diversi bianconeri oltre agli obiettivi per la prossima estate e anche un rimpianto: questo Spinazzola, che nella Juve avrebbe recitato la propria parte da protagonista.



Tutti i voti e le pagelle dei giornali nella nostra gallery.