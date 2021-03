Dopo la vittoria contro l'Irlanda del Nord al debutto nel cammino verso il Mondiale 2022 in Qatar, l'Italia di Roberto Mancini è in vantaggio per 1-0 all'intervallo in casa della Bulgaria. A sbloccare la gara è stato il Gallo Belotti - prossimo avversario della Juve in campionato - ma gli occhi dei tifosi bianconeri sono puntati tutti su Federico Chiesa e Leonardo Bonucci, i due titolari della Juve in Nazionale. Secondo quanto raccontato dalla Rai, dopo i primi 45' il ct ha richiamato l'ex Fiorentina chiedendogli più profondità.