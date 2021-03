Seconda vittoria consecutiva per l'Italia di Roberto Mancini nel cammino verso il Mondiale 2022 in Qatar. Gli Azzurri vincono 2-0 in casa della Bulgaria grazie alle reti di Belotti su rigore e al primo centro azzurri di Manuel Locatelli, obiettivo della Juventus. Ecco le nostre pagelle.

Donnarumma 6 - Sempre attento e concentrato nelle poche occasioni avversarie, dopo appena 4' si fa trovare pronto su una girata dell'attaccante dello Spezia Galabinov.

Florenzi 6 - Sempre attento in fase difensiva, da quella parte ha aiutato Barella e Chiesa nella manovra azzurra.

(dal 67' Di Lorenzo) 6 - Si piazza sulla destra e fa il suo, senza infamia e senza lode.

BONUCCI 6,5 - Seconda gara consecutiva dopo quella con l'Irlanda del Nord, presenza numero 101 in Azzurro e fascia da capitano intorno al braccio. E' il regista della difesa di Mancini.

Acerbi 6 - Personalità e sicuezza al centro della difesa, insieme a Bonucci crea un muro insuperabile.

Spinazzola 7 - Nel primo tempo è il più pericoloso dell'Italia insieme a Chiesa. Sulla fascia sinistra corre come un treno puntando - e saltando - sempre l'avversario. Sale meno nella ripresa, ma la sua gara è più che positiva.

Barella 6 - E' il solito metronomo lì in mezzo, stesso ruolo che occupa nell'Inter. Si muove tra le linee con o senza palla, interrompe il gioco avversario e trasforma le azioni difensive in offensive.

Sensi 5 - Ancora fuori forma. Mancini lo lancia titolare ma l'interista fatica e si vede. Al 58' si prende un rischio intervenendo in scivolata a braccia larghe su un cross basso di Karagaren.

(dal 67' Locatelli) 7 - Entra e segna. C'è modo migliore per attirare ulteriormente l'attenzione della Juve? Infila Ivanov con un destro a giro e trova il primo gol in Azzurro.

Verratti 6 - Qualità e quantità per la Nazionale di Mancini, lucidissimo a 20' dalla fine quando trova un passaggio millimetrico per Belotti che sfiora il raddoppio.

(dall'88' Pessina sv).

CHIESA 6,5 - Maglia bianconera o azzurra sembra cambiare poco per lui. E' uno dei migliori dell'Italia, sempre pericolo in area avversaria dove cade dopo appena 6' contrastato da due avversari. Ci può stare il rigore, ma l'arbitro lascia correre e lui non si dà per vinto. Cala nella ripresa ed esce a un quarto d'ora dalla fine.

(dal 74' Bernardeschi) 5,5 - Un'ammonizione rimediata per un fallo a centrocampo e poco altro. Non entra in partita.

Belotti 7 - Si procura e segna il gol dell'1-0, sfiora il raddoppio colpendo il palo. Occhio Juve, perché questo Belotti è già in forma derby.

(dal 76′ Immobile sv).

Insigne 6 - Trova sempre la soluzione giusta e serve a Locatelli l'assist per il raddoppio.

Ct: Mancini 6,5 - Cambia sei giocatori rispetto alla vittoria con l'Irlanda del Nord e nonostante il ritmo basso degli Azzurri trova il secondo successo di fila nelle prime due partite di qualificazione al Mondiale in Qatar. Dietro non si rischia nulla, davanti si creano occasioni e prima del raddoppio di Locatelli Belotti aveva sfiorato la doppietta colpendo il palo. Italia solida e concreta, deve migliorare sul piano dell'intensità.