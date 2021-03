Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi sono dedicate ovviamente all'eliminazione della Juventus dalla Champions League per opera del Porto. E l'uomo-copertina, immortalato in un momento di disperazione, non può che essere Cristiano Ronaldo, il grande leader venuto meno. La Gazzetta dello Sport titola "Buio Juve", mentre Tuttosport è più onomatopeico: "Juve, così noooo!". Sul Corriere dello Sport invece si legge "Tradita da Ronaldo" seguito da "Pirlo l'incompiuto, la notte più amara". All'estero ci sono accenni di cronaca: in Spagna, su Sport, "La Juve cade in un supplementare al cardiopalma"; in France, su L'Equipe, "Il Porto distrugge la Juve".