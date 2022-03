Il cantante torinese Bugo è stato intervistato tra le colonne di Tuttosport. Queste le dichiarazioni del noto cantante e grande tifoso della Juventus:



VLAHOVIC - "È un leader: dal primo minuto in cui ha indossato la nostra maglia. Al di là dei gol. Si vede che è un giocatore forte anche di testa nonostante l’età. Mi piace da morire quando si arrabbia se non riesce a fare gol. Questa aggressività me l’aspetterei pure da Kean".



DYBALA - "Io sono dybalista malato. Ma la società ha fatto bene a dire certe cose, a stimolarlo. E la reazione di Paulo non mi è piaciuta. Non può dire che lui non deve dimostrare niente. Fino a quando non smette di giocare deve sempre dimostrare di essere un campione. Vale anche per noi nella musica. Non deve dimenticare il numero che indossa: la 10 alla Juventus non è come tutte le altre".