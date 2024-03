Il cantante, Bugo, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, dove ha parlato anche di Massimiliano Allegri.'È un mese che non giochiamo bene, ma non si può cambiare radicalmente giudizio su una persona. I bilanci si fanno alla fine, però penso che Allegri rimanga un altro anno alla Juventus. O meglio, me lo auguro. Voto alla stagione? Otto, se si arriva secondi anche nove. La Juve ha perso pedine importanti come Pogba e Fagioli in una zona di campo dove già di base fa molta fatica…'.