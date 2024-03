noto cantante e appassionato sostenitore della, ha recentemente difeso il tecnico Allegri in un'intervista a Sky Sport. Le sue parole sono state una testimonianza di sostegno in un momento di critica per l'allenatore, a causa dei risultati deludenti della squadra. Bugo ha espresso la sua fede nel lavoro di Allegri, affermando: "Io sono un Allegriano e per questa cosa mi rompono le scatole. Però secondo me è ancora l’allenatore giusto perché la squadra va compattata". La sua opinione ha suscitato riflessioni tra i tifosi e gli addetti ai lavori.