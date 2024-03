Il noto cantante e tifoso della Juventusha parlato ai microfoni di SkySport. Le sue parole sulla Vecchia Signora:"Secondo me McKennie è un giocatore fantastico. Sono felice che sia tornato. Lo avevo già apprezzato nel suo primo anno alla Juve. È uno dei giocatori essenziali e, secondo me, sottovalutato. Ha fatto quasi tutti gli assist, dobbiamo dirlo. Vorrei vedere Miretti crescere, lo vedo ancora un po' bloccato. Forse gli manca ancora un po' di rabbia calcistica. Sono un fan di Danilo. Sono contento di Rugani, ha fatto delle grandi partite e se lo merita. Adoro Chiesa, anche se lo vedo ancora non al meglio".