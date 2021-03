A La Gazzetta dello Sport, Bugo ha parlato del suo Sanremo bianconero: "La dedica a Ronaldo? Sono juventino ed è stato naturale dedicare una strofa a Ronaldo, come l’ho fatto per Celentano e Ringo Starr, altri miei miti. A proposito, dopo aver ringraziato Amadeus per avermi messo in scaletta il mercoledì, così il giorno prima ho visto Juve-Spezia, ieri gli ho chiesto di farmi cantare nell’intervallo di Juve-Lazio ma non è stato possibile! Comunque abbiamo vinto e va bene così. Gli interisti? Mi sono sentito accerchiato! Ibra l’ho soltanto incrociato, con Fiore e Amadeus ogni giorno è uno sfottò".