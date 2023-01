Il noto cantante e tifoso juventino Bugo ha manifestato il suo pensiero riguardo al momento che stanno vivendo i bianconeri e lo ha fatto attraverso un post condiviso sul suo account Twitter.'3 partite 10 gol non può essere un caso, penso che la penalizzazione e i fattori esterni stiano influenzando mentalmente i giocatori. Chi è il leader che dovrebbe trascinare in campo? In questo momento non c’è. Siamo via con la testa'.