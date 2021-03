Reduce dal Festival di Sanremo, il tifoso juventino Bugo è stato ospite del canale Twitch della Juventus, dove ha commentato l'eliminazione dalla Champions League per mano del Porto: "Abbiamo concesso troppo al Porto tra andata e ritorno, regalando tre tempi su quattro. Ho la sensazione che la squadra abbia spinto veramente solo alla fine. Ci sono tanti rimpianti per la traversa di Cuadrado, giocatore davvero fondamentale per questa squadra. È stata una questione di centimetri. Peccato, ma il calcio è così: spesso si decide tutto con un episodio e per questo mi girano le scatole."