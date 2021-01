2









Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il cantante Cristian Bugatti, in arte Bugo, noto tifoso della Juventus, ha parlato durante la sfida contro il Bologna, analizzando qualche episodio della partita: “Secondo me la Juve dovrebbe essere un po’ più cinica, facciamo troppi errori, Bernardeschi doveva fare gol. Poi diventa rischioso perchè il Bologna ha giocatori come Orsolini, ci vuole poco affinchè possano pareggiare”.