Dopo la squalifica di Morgan e Bugo da Sanremo con la conseguente polemica tra i due, lo stesso cantautore Cristian Bugatti ha pubblicato un post su Twitter in cui ha esternato il suo amore per i bianconeri: “Mentalità Juventus”. Annesso al tweet, la foto dell’intervista a Tuttosport, eccone un estratto: “Se sono qui è merito della Juventus, della sua mentalità. Non ho mai mollato niente nella mia carriera, ho sempre dato tutto. Tifo Juve grazie a mio nonno e mio padre. Mio nonno diceva sempre che la Juventus non è una squadra come le altre, c’è di più, una mentalità Juventus che la rende diversa. Ora ho capito cosa intendesse”. Prosegue poi Bugo: “Mi paragone alla prima Juve di Conte. Nessuno pensava potesse vincere. Con la mia canzone sarà uguale”.