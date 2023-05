Non è un caso che prendiamo due batoste nei giorni in cui ci infliggono le penalizzazioni. Quella col Napoli e ora Empoli. E' demotivante! E non c'entra che sono professionisti perchè giocare non sapendo per cosa lottare non ti lascia lucido e sereno! Al di là del fatto che sono… — Bugo (@BugattiCristian) May 22, 2023

Tramite i propri account social il noto cantante Christian Bugatti, in arte, grande tifoso della Juventus ha commentato la penalizzazione dei bianconeri. Le sue parole:"Non è un caso che prendiamo due batoste nei giorni in cui ci infliggono le penalizzazioni. Quella col Napoli e ora Empoli. E’ demotivante! E non c’entra che sono professionisti perchè giocare non sapendo per cosa lottare non ti lascia lucido e sereno! Al di là del fatto che sono juventino, è un campionato che fa ridere, all’estero ci prendono per scemi. Non si capisce un cazzo! Sul campo comunque siamo ancora secondi, questo è un dato di fatto".