Secondo quanto raccontato nell'edizione odierna di Repubblica, per Gigi Buffon i tempi dei record non sembrano finiti qui. Il portiere, infatti, una volta superato il record di Paolo Maldini (oggi a Genova raggiungerà quota 647 presenze in Serie A, record di tutti i tempi condiviso con l'ex capitano rossonero), non ha intenzione di fermarsi. Anzi: nonostante i 42 anni, l'intenzione è di lanciarsi ancora tra due pali. E magari provare a raggiungere Marco Ballotta, e cioè arrivare a 43 anni in Champions League, raggiungere i 44 in campionato. Sente ancora di potercela fare, di essere in forma e convinto del suo talento.